Exclusiva: David Bisbal se sincera sobre la pérdida de su padre; “no ha sido fácil”

David Bisbal se reencontró con la prensa mexicana en una conferencia en la que compartió una emotiva anécdota con Vicente Fernández y otros grandes artistas de la música en español, a propósito de su nuevo disco “Eternos”. Posteriormente, el cantante habló en exclusiva con Ventaneando y se sinceró sobre la lamentable pérdida de su padre, quien perdió la vida hace nueve meses: “No ha sido fácil”.