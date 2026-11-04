Exclusiva: David Bisbal se sincera sobre la pérdida de su padre; “no ha sido fácil”
David Bisbal se reencontró con la prensa mexicana en una conferencia. En exclusiva para Ventaneando, el músico se sincera sobre la reciente pérdida de su padre.
David Bisbal se reencontró con la prensa mexicana en una conferencia en la que compartió una emotiva anécdota con Vicente Fernández y otros grandes artistas de la música en español, a propósito de su nuevo disco “Eternos”. Posteriormente, el cantante habló en exclusiva con Ventaneando y se sinceró sobre la lamentable pérdida de su padre, quien perdió la vida hace nueve meses: “No ha sido fácil”.