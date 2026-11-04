Exclusiva: “Tengo muchas cosas en las que hay que seguir trabajando”; Yordi Rosado comparte que ha recurrido a distintos terapeutas para mantener el equilibrio emocional y mental

Yordi Rosado está de estreno con el lanzamiento de su nuevo libro, “Quiúbole con la adultez”, motivo por el que ofreció una entrevista exclusiva para Ventaneando. El artista nos comparte que, a lo largo de su vida, ha recurrido a tres terapeutas para mantener el equilibrio emocional y mental. Yordi también se sinceró sobre la relación actual con sus hijos. Eso sí, prefirió no ahondar en el polémico caso entre Sasha Sokol y Luis de Llano debido a diversos temas legales.