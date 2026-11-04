José Eduardo Derbez revela que ya sabía de la nueva relación de Paola Dalay y manda contundente mensaje: “Tiene que elegir bien con quién va a estar porque ya tiene una hija”

José Eduardo Derbez desmiente haber enviado una indirecta a su expareja, Paola Dalay, al usar una playera con cuernos y confirma haber estado al tanto del nuevo romance entre la influencer y el futbolista César Romo, incluso antes de hacerlo público. Ante ello, el comediante señaló: “Tiene que elegir bien con quién va a estar porque ya tiene una hija”. Eso sí, el actor no tiene más que buenos deseos para la madre de su hija. José Eduardo aprovechó nuestro lente para aclarar las versiones de que él también tiene una nueva pareja: “Estoy soltero, completamente soltero”, aseguró.