El Otro Lado de los Realities: Diana analiza la crisis de los Rojos en Exatlón México

En El Otro Lado de los Realities, Diana pone sobre la mesa el desempeño de los Rojos en Exatlón México y analiza las estrategias que hasta ahora no han dado los resultados esperados. También señala que las leyendas del equipo no han logrado convertirse en el factor determinante que muchos esperaban, mientras la competencia continúa avanzando y aumenta la presión sobre el equipo.