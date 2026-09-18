Exatlón México: Batalla por la Supervivencia: Rosique advierte a los Rojos ante la presión de poner en riesgo a otro de los suyos
Los Rojos buscan evitar que otro integrante quede en riesgo ante el próximo domingo de eliminación.
Antonio Rosique advierte que los grandes líderes no esperan a que desaparezca la presión para actuar. Los Rojos llegan a este momento de Exatlón México con dos atletas ya confirmados para el domingo de eliminación, por lo que el equipo busca evitar poner a otro integrante en riesgo y enfrenta una nueva jornada bajo presión.