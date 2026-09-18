Exatlón México: Mejores Momentos: Azules ponen a tres Rojos en riesgo mientras el equipo busca sacar adelante al equipo
Los Azules festejan su estrategia rumbo al domingo de eliminación al poner en riesgo a otro Azul.
En Exatlón México, los Azules celebran haber colocado a tres integrantes de los Rojos en riesgo de eliminación para el próximo domingo. El equipo azul festeja la jornada y destaca haber llevado al límite a sus rivales, mientras los Rojos enfrentan un escenario complicado rumbo a la siguiente eliminación.