Exatlón México: Ingrid señala falla de los Rojos y enciende la polémica dentro de Exatlón México

Tras una nueva derrota, los Rojos de Exatlón México regresan a la competencia con la presión encima. Ingrid advierte que, aunque el equipo atraviesa un momento complicado, el problema no estaría únicamente en los resultados, sino en la falta de protección entre sus integrantes. Para la atleta, los Rojos necesitan mantenerse unidos y funcionar realmente como equipo.

