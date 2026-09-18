Exatlón México: Emilio y Paulette hablan tras la más reciente derrota dentro de la décima temporada de Exatlón México

Emilio platica con Paulette después de que los Rojos dejaron escapar la segunda Supervivencia. Durante la conversación, Paulette le advierte que no debe desconcentrarse por un punto, mientras Emilio reconoce la situación que atraviesa el equipo. A pesar del resultado, deja claro que mantiene las ganas de aportar y ayudar a los Rojos a salir adelante.

