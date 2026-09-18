Ivonne cree que ha hecho un buen trabajo y sigue DEFENDIENDO su comportamiento, y Adal Ramones le llama la atención: “Ser Peón no es acariciar animales”
Ivonne no ha cumplido con su trabajo como Peón y no solo Fernando y Pascal le llamaron la atención; Adal Ramones también tuvo que ponerle un alto a su actitud.
Ivonne Montero no cumple con su trabajo como Peón, se baña donde quiere y solo quiere acariciar a los animales. Esta actitud la ha hecho perder mucho dinero a los Granjeros y ella no acepta que su trabajo ha dejado mucho que desear.