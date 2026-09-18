Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
LA GRANJA SEGUNDA TEMPORADA_LOGO.png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¡Ponen bajo la lupa a Niurka en La Granja VIP! Ferka, Rey Grupero y Linet Puente analizan su actitud y sus contradicciones

La personalidad de Niurka ha dado mucho de qué hablar dentro de La Granja VIP. Ferka, Rey Grupero y Linet Puente analizaron por qué le ha gustado tanto al público.

Ferka, Rey Grupero y Linet Puente pusieron bajo la lupa la actitud de Niurka dentro de la competencia, pues a veces parece cómo ausente, y otras parece ser esa icónica y explosiva figura que todos aman. ¿Qué hay detrás de esta actitud y por qué está generando tantas reacciones?

Tags relacionados
La Granja VIP: La Gala La Granja VIP Segunda Temporada Niurka

Videos