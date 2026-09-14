Exatlón México | Zudikey recuerda la muerte de su primer hijo y lo difícil que ha sido su separación de sus hijos
Zudikey se abre ante Karol Rojas en Exatlón México al contarle su terrible experiencia al perder a su primer hijo a los 3 años, y lo que le generó con sus hijos
Zudikey Rodríguez se abre con Karol Rojas al contarle que a sus 19 años fue mamá, pero que su primer hijo murió a los 3 años, generándole mucho dolor, además de provocar que su separación con sus hijos sea más difícil en Exatlón México.