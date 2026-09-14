“No me bajan de prostituta": Natalia Alcocer cuenta los FUERTES ataques que ha recibido en La Granja VIP
La Vikinga relató una serie de insultos con los que ha tenido que lidiar en La Granja VIP Segunda Temporada.
Natalia Alcocer no dudó en compartir frente a sus compañeros de La Granja VIP Segunda Temporada que durante ya un largo tiempo ha recibido insultos sin fundamente de una ex compañera de un reality en el que participó con anterioridad, por lo que está cansada de estos ataques y no piensa seguirlos permitiendo.