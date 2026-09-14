Exatlón México | ¡Una semana más! Zudikey celebra que logró superar a todos en el Duelo de Eliminación, manteniéndose en el reality
Zudikey Rodríguez regresa a Exatlón México, en especial al superar a María del Equipo Azul en el Duelo de Eliminación, manteniéndose por su familia
Zudikey ante todos detalla que es la segunda vez en que logra obtener su salvación en el Duelo de Eliminación, una situación retadora físicamente pero que pudo superar. Mientras que el Equipo Azul detallan que no deben bajar la guardia, en especial ya que pensaron que María sería la que se quedaría en el reality deportivo.