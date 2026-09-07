Erick Segura es el segundo atleta eliminado de Exatlón México Décima Temporada del Duelo de Eliminación de hoy 6 de septiembre del 2026

¡Terrible! En la segunda semana de Exatlón México Décima Temporada, se da a conocer que Erick Segura es el segundo eliminado del reality deportivo, quien no logró superar a los atletas en el Duelo de Eliminación del domingo 6 de septiembre del 2026.

Tras dos semanas el atleta hizo lo que pudo para mostrar su mejor talento, pero no lo logró. Aunque Antonio Rosique resaltó su gran esfuerzo, además de felicitarle por ser el atleta más grande de edad en entrar.

¿Cuándo es el siguiente Duelo de Eliminación?

El Duelo de Eliminación se hace todos los domingos, transmisión en la que podrás ver quienes son los 5 atletas con los menores rendimientos, haciendo que sean seleccionados para luchar por su salvación en uno de los intensos circuitos que tiene el reality deportivo, donde se analiza los atletas que no han tenido un buen desempeño a lo largo de la semana, por lo que un mal movimiento los puede poner en riesgo.

Para que no te pierdas nada de la transmisión del domingo, recuerda que la programación empieza a las 6 de la tarde, para terminar a las 8 de la noche, donde veras los demás duelos que se hagan en la jornada, algunos momentos entre los atletas y finalmente el esperado duelo en Exatlón México.

¿Quiénes han sido eliminados en Exatlón México?

Antes de Erick Segura del Equipo Azul, en la primera semana de Exatlón México Décima Temporada fue Anaid Torres del Equipo Rojo la primer eliminada del reality deportivo, su lugar fue ocupado por Karol Rojas al ser el refuerzo para el Equipo. Por ahora, no se sabe si el lugar del Erick será ocupado por otro atleta.

Si quieres ver el programa en vivo, no dejes pasar la oportunidad de verlo desde la pagina web o el canal de televisión abierta de Azteca UNO, otra opción que puedes hacer es verlo desde la aplicación de TV Azteca en Vivo, una gran alternativa para sintonizarlo desde aparatos móviles.