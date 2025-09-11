Exatlón Draft El Ascenso| Avance 5 | Las emociones a flor de piel El Equipo Blanco se prepara para perder a otra de sus atletas

Las emociones están a flor de piel en Exatlón Draft El Ascenso. El Equipo Blanco atraviesa un momento decisivo mientras se prepara para despedir a otra de sus atletas. La tensión crece entre los integrantes, quienes luchan por mantenerse unidos ante la presión de la competencia. Cada prueba se vuelve más intensa, y el ambiente se carga de incertidumbre.

