Exatlón Draft El Ascenso | Avance 8 | Surgen los conflictos mentales y físicos: Los hombres se enfrentarán por saber quién sigue en la competencia

La competencia se intensifica en Exatlón Draft El Ascenso, y esta vez, los hombres están en el centro del conflicto. Con los primeros problemas emergiendo dentro del equipo, cada atleta deberá enfrentarse a una prueba doble: superar los desafíos físicos del circuito y dominar la tormenta mental que amenaza con sacarlos del juego. La presión crece, las emociones se desbordan y el margen de error desaparece.