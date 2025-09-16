Exatlón Draft El Ascenso | Avance 8 | Surgen los conflictos mentales y físicos: Los hombres se enfrentarán por saber quién sigue en la competencia
Los problemas comienzan a surgir y los hombres de los equipo deberán enfrentarse no solo entre ellos, sino contra sus propios límites físicos y mentales. ¡La batalla apenas comienza!
La competencia se intensifica en Exatlón Draft El Ascenso, y esta vez, los hombres están en el centro del conflicto. Con los primeros problemas emergiendo dentro del equipo, cada atleta deberá enfrentarse a una prueba doble: superar los desafíos físicos del circuito y dominar la tormenta mental que amenaza con sacarlos del juego. La presión crece, las emociones se desbordan y el margen de error desaparece.
Galerías y Notas Azteca UNO