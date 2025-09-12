Exatlón Draft El Ascenso | El equipo Negro en crisis por primera vez, luchará por su permanencia para y retomar la victoria

Por primera vez en Exatlón Draft El Ascenso, El equipo Negro se encuentra en una posición inesperada: competir por su permanencia. Tras una racha de victorias invictas y sin perder a ningún integrante, los ánimos comienzan a decaer y el circuito se vuelve más desafiante. La presión se siente en cada paso, y ahora más que nunca, la estrategia y la fortaleza mental serán clave para evitar que uno de sus atletas abandone la competencia. ¿Será este el punto de quiebre para el equipo más dominante hasta ahora?