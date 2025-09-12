Exatlón Draft El Ascenso Ante cualquier reto que tengas que enfrentar, lo primero es creer en uno mismo. Rosique motiva a los atletas tras el cambio de poder.
La Máxima Autoridad se dirige a los atletas del equipo Negro, quienes tendrán que enfrentarse en La Batalla por la Permanencia durante El Duelo de Eliminación.
Por primera vez, El Equipo Negro se ve en el reto de competir por su permanencia en Exatlón Draft El Ascenso. El circuito se complica, pues los ánimos decaen después de una racha de competencias invictas y de no perder a ninguno de sus competidores.
Galerías y Notas Azteca UNO