Granjeros reciben llamada de atención por su desperdicio de alimentos, causando una gran baja en su presupuesto semanal en La Granja VIP

¡Visita del Tío Pepe! Frente a “Mono” Osuna da su opinión sobre su labor como Capataz, aunque dio buenos comentarios, todos los Granjeros recibieron la crítica sobre su desperdicio de alimentos, situación que se ha vuelto recurrente en La Granja VIP. Además de dar a conocer que el presupuesto de la semana es de 40 mil pesos, pero sus multas se encargan de bajar el dinero a 15 mil 660 pesos.