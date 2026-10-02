Manelyk pide que no sea SALVADA; aprovecha el momento para pedirle a sus FANS que voten por ella en La Granja VIP
Manelyk frente a Julio Camejo y Daniela “Bebeshita” pide no ser salvada, pero pide a todas sus fans que voten por ella para salvarla en La Granja VIP
Los Granjeros nominados pasan frente a “Bebeshita” y Julio Camejo para dar sus mejores razones para ser salvados por ellos, pasan Kenny, Kunno, y Natalia Alcocer. Pero Mane pide que no la salven, que sus fans se encarguen de salvarla de la eliminación en La Granja VIP, entre risas Daniela pide que ya no se bañe con Kevyn Contreras