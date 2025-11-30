inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México | Batalla por la Supervivencia | Los nervios llegan al Equipo Azul

Con la adrenalina al máximo y el futuro en juego, El Equipo Rojo y El Equipo Azul se enfrentan una vez más ante un duelo decisivo donde cada punto marca el destino de cada integrante.

Para el duelo más temido de la noche El Equipo Rojo dejó a un lado sus diferencias salieron con gran energía y una motivación imparable lo cual se vio reflejado con un inesperado resultado, mientras que los Azules con gran nerviosismo aseguraron un lugar dentro de la batalla de eliminación.

