Exatlón México | Duelo de los Enigmas | Refuerzos y un anuncio inolvidable: Rosique confirma que será papá en Exatlón México

El Duelo de los Enigmas vivió una noche histórica cuando Antonio Rosique compartió la noticia más especial de su vida: será papá, revelación que vino de la mano de Koke y Mati durante una dinámica cargada de emoción, los atletas encendieron la competencia para descubrir el sexo del primer integrante de la familia de La Máxima Autoridad, convirtiendo el episodio en uno de los más significativos de la temporada.