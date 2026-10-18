Exatlón México Décima Temporada 2026 EN VIVO, ver GRATIS la eliminación de HOY domingo 18 de octubre, online el reality de Azteca UNO

Llegó el domingo 18 de octubre de 2026 y estamos a punto de conocer al octavo eliminado en el Duelo de Eliminación en Exatlón México Décima Temporada. Esta semana los hombres se encuentran en riesgo. Por ahora, Aristeo es el único que ha sido enviado directo al Duelo de Eliminación, ya que no pudo salir de la Zona de Peligro. Aún falta saber qué otros Atletas tendrán que demostrar de qué están hechos este domingo. En este punto, cualquier movimiento en falso puede cambiarlo todo y ponerlas en riesgo de abandonar la competencia. Para que no te pierdas de nada, te traemos el minuto a minuto de lo que pase en el reality deportivo, además de conocer todos los detalles que salgan a la luz.

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¿A qué hora se transmite Exatlón México?

De lunes a viernes, la transmisión de Exatlón México por Azteca UNO comienza desde las 6:30 p. m. y termina a las 8:30 de la noche, mientras que los domingos inicia a las 6:00 p. m. para finalizar a las 8:00 p. m.