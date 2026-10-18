4 plantillas de separadores de libros de HUNTR/X para decorar tus cuadernos como toda una fan de K-Pop Demon Hunters

Si a ti o a tus hijos les encanta K-Pop Demon Hunters, tenemos una idea para ti para que puedas llevar tu amor a otro nivel. Puedes convertir tus libros o cuadernos en algo mucho más especial al ponerles unos bonitos separadores inspirados en HUNTR/X. Lo mejor de todo es que no necesitas mucho dinero y los puedes hacer tú mismo en casa. Solo necesitas cartulina, tijeras, colores y una impresora para imprimir tus diseños favoritos. Existen diferentes opciones de plantilla y puedes portar a todos tus personajes favoritos en tus libros o solo a uno de ellos. Aquí tienes 4 plantillas increíbles que te pueden gustar y que incluso puedes intercambiar con tus amigas:

Plantilla 1

Plantilla 2

Plantilla 3

Plantilla 4

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¿Cómo hacer mis propios separadores de libros?

Una vez elijas la plantilla que más te guste, descárgala y colócala en un documento para imprimir; asegúrate de que tenga un buen tamaño. Imprímela y recórtala; después pega tus separadores sobre una cartulina y vuelve a recortar el separador, esto para que le dé un poco de resistencia. Si quieres hacerlo más duradero, te recomendamos enmicarlo; puedes pedir que te los enmiquen en la papelería o enmicarlos tú mismo con mica tipo vinil transparente.

¿Cómo puedo decorar mi separador de HUNTR/X?

Otra gran idea es comprar un poco de listón. Lo que tienes que hacer es perforar la parte superior de tu separador y amarrar un poco de listón del color o colores que quieras de esa parte. Esto con la finalidad de que sea más fácil de encontrar dentro de tus libros o tus cuadernos. Recuerda que estos deben quedar un poco largos para sobresalir del libro y que, aunque este esté cerrado, lo puedas localizar.

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