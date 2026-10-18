¿Quién es el eliminado de La Granja VIP hoy, domingo 18 de octubre, y se convierte en el sexto Granjero en salir de la Segunda Temporada?

Este domingo 18 de octubre se llevará a cabo el séptimo domingo de Gala de La Granja VIP en dónde se revelará el nombre del Granjero o Granjera que abandona la competencia, esto luego de seis semanas en las que vivió un sinfín de momentos importantes y muchas experiencias. Es importante mencionar que hasta el momento se desconoce el nombre de la persona que se convertirá en la sexta eliminada ya que esa información se revelará durante la Gala, por lo que te recomendamos sintonizar la transmisión a través de nuestro sitio web así como activar las notificaciones de nuestro portal para ser de los primeros en enterarte de todo lo que suceda esta noche que tiene a todo el público emocionado.

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Lista completa de eliminados de La Granja VIP Segunda Temporada

Durante el primer domingo de La Granja VIP ningún Granjero quedó eliminado ya que por el contrario fue la presentación de cada una de las personas que se integraban al reality. Sin embargo, a partir del segundo diversos Granjeros fueron quedando fuera de la competencia por lo que hasta el momento existen 5 personas que ya no forman parte del proyecto. El orden de eliminación desde el segundo domingo ha quedado de la siguiente manera: Abigail Pak “La Coreañera”, María Karunna, Carlos Trejo, Kenny Avilés, Pascal Nadaud. Este domingo un Granjero se sumará a la lista; será solo una o uno de los nominados, tabla que está compuesta por Kevyn Contreras “Bicolor”, Mónica Escobedo, Pimpinela Escarlata, Julio Camejo y Niurka.

¿Quién le atina? Las "predicciones" de Granjeros sobre el sexto eliminado de La Granja VIP

Estamos a pocas horas de conocer al sexto Granjero o Granjera eliminada de La Granja VIP. Sin embargo, el grupo de Manelik recientemente dió a conocer sus predicciones sobre quién de los nominados podría abandonar la competencia. Hace dos semanas también pronosticaron que Kenny Avilés saldría, algo que se volvió realidad, sin embargo fue una casualidad. Ahora bien, las predicciones que hicieron sobre este domingo es que Julio Camejo podría quedar fuera aunque han resaltado que Pimpinela también se encuentra en riesgo ya que es probable que el luchador no sea favorecido en votos debido a la falta que cometió durante la semana.