En Al Extremo hablan sobre La Granja VIP y la actitud de Mono Osuna y la salud de Fer Losada generan conversación
La tensión aumenta en La Granja VIP: Mono Osuna queda fuera del Juego de Salvación y Fer Losada presenta una descompensación.
En Al Extremo hablaron sobre los momentos de tensión en La Granja VIP durante la dinámica de echar tierra, en la que Mono Osuna quedó fuera del Juego de Salvación. El participante aseguró que sus compañeros le tenían miedo. Además, la conversación giró en torno a Fer Losada, quien sufrió una descompensación que alertó a los demás granjeros.