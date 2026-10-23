En Al Extremo hablan sobre La Granja VIP y la actitud de Mono Osuna y la salud de Fer Losada generan conversación

En Al Extremo hablaron sobre los momentos de tensión en La Granja VIP durante la dinámica de echar tierra, en la que Mono Osuna quedó fuera del Juego de Salvación. El participante aseguró que sus compañeros le tenían miedo. Además, la conversación giró en torno a Fer Losada, quien sufrió una descompensación que alertó a los demás granjeros.

