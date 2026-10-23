En Al Extremo De los antojitos de Xochimilco a La Granja VIP

En Al Extremo, La Pura Sabrosura visitó La Hija de Cabrera, en Xochimilco, para conocer sus quesadillas y huaraches gigantes. Además, Alejandra Carvajal entrevistó a la cardióloga Rosy Vargas sobre su trabajo con pacientes que viven con obesidad. Jorge “El Diablo” Becerril reportó dos emergencias cerca del Metro Lázaro Cárdenas, mientras que la conversación sobre La Granja VIP abordó la actitud de Mono Osuna y la descompensación de Fer Losada.

