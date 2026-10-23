Me salió caro despedirla | Programa del 23 de octubre 2026 de Acércate a Rocío

Ana trabaja en una mueblería y contrató a Ana, pero nunca se imaginó todos los problemas que se buscaría. Por su parte, Renata confiesa que se ha querido vengar de Ana por despedirla y, entre sus planes, pretende acabar con su matrimonio. Sin embargo, el esposo de Ana dice que cuando Renata lo ha buscado, él se ha negado; aunque hay pruebas de lo contrario. Por si fuera poco, la mamá de Renata advierte que hará todo por apoyar y defender a su hija. ¿Hasta dónde pretenden llevar sus amenazas y sus agresiones?