inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Exatlón México
Video

Exatlón México | Mejores Momentos | La tensión y desacuerdos ponen en duda el juego en equipo de los Rojos

La forma de ser y expresarse de Humberto no le están cayendo bien a algunas personas ¿estas diferencias traerán repercusiones para los Rojos?

Exatlón México
Compartir
  •   Copiar enlace

Los desacuerdos entre Mati y Humberto están creando un ambiente de tensión, tanto en la competencia como en la relación entre miembros del equipo, Edna asegura que debe de existir una apertura entre sus compañeros para que las cosas se arreglen. ¿Qué pasará en el duelo de eliminación?

Programas completos Exatlón México 2026
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×