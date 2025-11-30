Exatlón México | Mejores Momentos | La tensión y desacuerdos ponen en duda el juego en equipo de los Rojos
La forma de ser y expresarse de Humberto no le están cayendo bien a algunas personas ¿estas diferencias traerán repercusiones para los Rojos?
Los desacuerdos entre Mati y Humberto están creando un ambiente de tensión, tanto en la competencia como en la relación entre miembros del equipo, Edna asegura que debe de existir una apertura entre sus compañeros para que las cosas se arreglen. ¿Qué pasará en el duelo de eliminación?
