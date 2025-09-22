Cuándo y dónde ver el GRAN ESTRENO de la Novena Temporada de Exatlón México, totalmente gratis

Aunque estamos a solo unos días de que llegue la final de Exatlón Draft El Ascenso y cada eliminación se vuelve más dolorosa, hay una excelente noticia para los fans de Exatlón México: ¡ya tenemos fecha de arranque para la Novena Temporada! A continuación te decimos cuándo y dónde podrás verla.

Cuándo inicia la novena temporada de Exatlón México

El 29 de septiembre de 2025, en punto de las 7:30 P.M., será el gran inicio de la Novena Temporada de Exatlón México. Arrancamos con una competencia cada vez más desafiante y, por lo tanto, cargada de intensas emociones y momentos que te provocarán ganas de entrar a la tele para ayudar a tus favoritos.

Se ha revelado que Evelyn Guijarro y Mario “El Mono” Osuna, íconos del Equipo Azul y Equipo Rojo respectivamente, son atletas confirmados para la Novena Temporada. Ellos fueron los campeones del reality deportivo en su última edición.

En los próximos días todavía falta por revelarse la participación de atletas muy queridos y consagrados en esta competencia. Además, el 28 de septiembre descubriremos quiénes son los 12 nuevos talentos que llegarán a la Novena Temporada de Exatlón México.

Dónde ver el inicio de Exatlón México en su Novena Temporada

Podrás seguir el reality deportivo en la señal de Azteca UNO y también en el sitio web oficial, de manera completamente gratuita. Los mejores momentos los encontrarás en las redes sociales oficiales: @exatlonmexico en Instagram y TikTok.

Además, todo el chismecito del reality deportivo se discutirá en El Otro Lado De Los Realities, en el sitio web oficial y el canal de YouTube de Exatlón México.