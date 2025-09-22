Aarón Díaz luce irreconocible; así fue su cambio físico por el que sus fans dicen está “desgastado”

Este rostro es uno de los más reconocidos de hace unos años en la pantalla chica. Las telenovelas vieron al actor, Aarón Díaz, como uno de los galanes más importantes de su tiempo. Sin embargo en estos momentos muchos indican que se le ve demasiado cambiado. Apareció en un evento público donde muchos cuestionaron su estado físico, pues lucía un poco “desgastado”. Estas son las imágenes.

¿Aarón Díaz está enfermo?

El actor de 43 años ya se encuentra en otro momento de su vida después de su desaparición del ojo mediático. En la etapa más reciente de su vida prefirió alejarse de las cámaras, aunque sigue trabajando en distintos espacios de la labor actoral. Justamente en ese rubro se hizo presente en un evento previo a la ceremonia de los Premios Ariel en Puerto Vallarta, por eso la gente logró reconocerle… aunque algunos con bastantes complicaciones.

Aunque probablemente muchos de los usuarios exageraron en su preocupación por la figura del actor, pues (tal como argumentaron algunos otros internautas), siempre ha sido un hombre de complexión delgada. Y es que en las fotos subidas por la Academia de Cine en México muchos indicaron que se veía desgastado. Sin embargo se le ve pleno en el resto de sus publicaciones en redes sociales.

¿Aarón Díaz se retiró de la actuación?

Tal como se comentó, Aarón Díaz no está oficialmente retirado, sin embargo sus labores ya se enfocan sobre todo en instancias como la producción. Incluso se le ve trabajando en otros sectores como el modelaje. Y aunque no es un tema oficial, en sus redes se le percibe practicando de manera constante el polo.

Con esta aparición muchos recordaron al actor, pues algunos le perdieron la pista tras una carrera que le puso como parte de los hombres más importantes dentro del mundo de las telenovelas. Sin embargo, su preocupación no fue sustentada, pues todo indica que el nacido en Jalisco se encuentra sano y disfrutando de su familia.