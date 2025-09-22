Lola Cortés pide soltar el ego y los personajes en La Granja VIP: ¡no son vacaciones!

Uno de los aspectos de La Granja VIP que más le apasiona a Lola Cortés , una de nuestras adoradas críticas, es el hecho de que la audiencia tendrá la oportunidad de ver a las celebridades tal cual son, por lo que advirtió que los egos y los personajes no serán aceptados en el nuevo reality show de TV Azteca.

¿Por qué Lola Cortés pidió hacer a un lado los egos en La Granja VIP?

Lola Cortés se sinceró en una entrevista con TV Azteca en la que además de reconocer que llega en plan de “alumna” a La Granja VIP ya que nunca le había tocado trabajar en un proyecto de este tipo también le recomendó a las celebridades no llegar con máscaras ya que ahí llegan a trabajar, no a posar ni a descansar.

“Aquí lo más importante es ver hasta dónde llega tu concentración o tu ego, porque el ego lo tenemos que dejar a un lado (…) ellos no van de vacaciones: van a trabajar, van a convivir, tienen que salir adelante”, explicó Lola.

Para la “Jueza de Hierro” de La Academia , tampoco será aceptable que las celebridades entren con un personaje trabajado para ganarse el cariño del público ya que el reality es de trabajo duro, retos extremos y de mostrar lados humanos, no de viralizarse:

“Espero que no lleguen algunas celebridades con un personaje hecho: nosotros no queremos ver eso, queremos ver gente que abra su corazón, que abra su mente, que pueda confesarse (…) me va a doler ver que lleguen personas con una careta y que no se la quieran quitar”, explicó.

Lola Cortés, quien reiteró que lo que más le gusta de La Granja VIP es la convivencia con animales ya que es una apasionada de la naturaleza, mantuvo su postura estricta pero al tiempo se mostró emocionada con este nuevo proyecto de TV Azteca que mostrará a las celebridades como nunca antes... ¡increíble!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?