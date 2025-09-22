Hallan sin vida a B King y a Jorge Herrera, los cantantes colombianos desaparecidos en México

Desde el 16 de septiembre se dio a conocer la desaparición de B King y Jorge Herrera, dos cantantes colombianos que se encontraban en la CDMX, un anuncio que sorprendió a todos, provocando que las autoridades de Colombia se activaran, solicitando que las autoridades mexicanas hicieran acciones al respecto para su pronta localización.

José Joel estalla nuevamente en contra del colombiano Manuel José. [VIDEO] Además, José Joel recuerda en EXCLUSIVA cuando su papá José José, no quiso ver a su hermana Marysol Sosa embarazada.

Recientemente, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Comisión de Búsqueda de Personas, anunciaron que localizaron sin vida a ambos cantantes. Ante el impacto de la noticia, las autoridades ya se encargaron de dar algunos detalles sobre la investigación, los cuales te contaremos a continuación.

¿Qué pasó con B King y Jorge Herrera?

Dentro de la información obtenida sobre la investigación de la desaparición de B King (Byron Sánchez) y el DJ Regio Clown (Jorge Herrera), las autoridades explican que la desaparición ocurrió el 16 de septiembre, después de ser visto en un gimnasio de Polanco.

Aunque, se menciona que los cantantes colombianos habían tenido una presentación en Sonora, hasta el momento no se cuenta con ningún registro al respecto. Para poder lograr la localización, tuvieron que hacer uso de la recopilación de testimonio y emplear videograbaciones para tener una hipótesis sobre su paradero

Los cuerpos sin vida de los artistas, fueron localizados el 17 de septiembre en el Estado de México, en el municipio de Cocotitlán. Pero fue hasta el 22 de septiembre, que los familiares de Byron Sánchez, realizaron la identificación del cuerpo.

¿Cuántos años tenían B King y Jorge Herrera?

Tras darse a conocer la localización de los cuerpos sin vida de los cantantes colombianos, B King falleció a los 31 años, mientras que el Dj de Jorge Herrera murió a sus 35 años. Siendo una noticia que ha alarmado a todos por la forma en que ocurrieron los hechos.

Dentro de las investigaciones, se tiene la hipótesis de que su muerte tuvo que ver con acciones de un grupo delictivo, pero es información que todavía no se formaliza por parte de las autoridades.

Sin embargo, las autoridades han aclarado que tienen el firme compromiso de aclarar todas las situaciones, por lo que van a continuar las investigaciones para aclarar todo lo sucedido, buscando que los familiares puedan tener acceso a la justicia.