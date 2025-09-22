¿Qué significa la llegada de un colibrí a tu casa? Esto es lo que se sabe

El colibrí es una hermosa ave, que se destaca por tener colores vibrantes en sus plumas y por la velocidad en que las mueven, haciendo que para el ojo humano sean casi imperceptibles. Por otro lado, es un animal que tiene varios simbolismos importantes para las creencias prehispánicas, haciendo que sea de gran valor.

Es así que te explicaremos qué significa cuando dicho ejemplar llega a tu casa, ya que tiene simbolismos positivos y negativos. No te pierdas los detalles que te diremos y toma nota de toda la información al respecto.

¿Qué mensaje te trae un colibrí?

Dentro de las investigaciones que se han realizado en el ejemplar, se ha observado que es un ave que tiene un gran corazón. Por esa razón, se piensa que al ver la llegada del animal, simboliza la abundancia, buena fortuna y esperanza.

Por otro lado, en las tradiciones prehispánicas, se tenía pensado que al observar que el colibrí se acercaba a ti, te estaba enviando un mensaje por parte de un familiar que había fallecido, siendo una forma de despedirse. Esto se debe a que, anteriormente, se pensaba que era un mensajero de los dioses.

Por otra parte, cuenta con un significado no tan positivo que en muchas ocasiones dejamos pasar. Se dice que cuando dicho ejemplar entra a tu casa, quien lo observa podría ser una señal de que debe liberarse de las malas energías que hay en su interior. Más que una mala noticia, podría ser una advertencia de algo que te está afectando.

¿Qué darle de comer a un colibrí?

Lamentablemente, el colibrí es un ave que se encuentra en constante peligro. Sus hábitats están en un riesgo constante. A eso debemos incorporar el cambio climático, la amenaza de especies migratorias y la pérdida de flora son factores que afectan su vida.

Por lo que podemos ayudarlos a alimentarse, logrando protegerlos en el futuro. Se recomienda que hagas desde cero tu néctar, para ello hay que mezclar agua con ¼ de taza, podremos usar en nuestros bebederos, siendo una mezcla recomendada por la organización Audubon.

También, puede ayudar al tener flores endémicas mexicanas, ya que las aves aprovechan su néctar para poder alimentarse. Ahora ya sabes el significado de cuando entran a tu casa, cuídalas para que sea un animal que viva por muchos años.