“El Patrón” Alberto del Río promete arrasar en La Granja VIP: “No tengo miedo a ensuciarme las manos”

Continúan las revelaciones, poco a poco vamos conociendo a las celebridades que participarán en el próximo gran reality, La Granja VIP, y el quinto confirmado es nada menos que Alberto del Río, conocido como “El Patrón”. Durante su presentación, el exluchador profesional lanzó un mensaje contundente a sus futuros compañeros y rivales:

“Soy un hombre que vino desde abajo. No tengo miedo a ensuciarme las manos”, dijo uno de los luchadores más grandes de la actualidad. También afirmó que los únicos que deberían tener miedo serían sus rivales, pues él es un hombre fuerte, hábil y sobre todo, sin miedos. Con esta relevación y sus fuertes declaraciones, los fans están más que emocionados de ver y disfrutar lo que traerá este nuevo reality de Azteca UNO.

Un reality que promete competencia extrema

La Granja VIP reunirá a figuras de distintos ámbitos del entretenimiento en un mismo lugar donde no solo deberán convivir, sino que también tendrán que superar el desafío físico y mental que trae vivir en un entorno rural, donde el trabajo duro y la resistencia serán clave. Con la presencia de Del Río, el nivel de competencia promete subir, especialmente después de que otros nombres destacados del medio ya fueron confirmados.

¿Cuándo se estrena La Granja VIP?

El nuevo reality llegará a las pantallas el próximo domingo 12 de octubre del año en curso, por la señal de Azteca UNO. Este nuevo formato tendrá una duración de 10 semanas y será transmitido 24/7.

¿Quién conducirá la Granja VIP?

Una de las mayores sorpresas de esta nueva entrega es la conducción de Adal Ramones como conductor y rostro de la primera temporada de La Granja VIP, quien reveló en entrevista con Javier Alatorre, que en un principio la idea no le emocionó. Cuando me dicen: “Es un reality de encierro que queremos que conduzcas”, dije: ‘¿Otro? ¿Otro reality de encierro?’. Pero al conocer el formato y adentrarse en el programa, se emocionó y aseguró que este formato es lo de ahora.

