Exatlón México | Programa Completo| Noche de tensión dentro de un equipo y un duelo que puso a los atletas al límite
La competencia y el miedo a quedar fuera se viven al límite con enfrentamientos que elevan la tensión entre El Equipo Azul y Equipo Rojo, ¿qué pasará en este nuevo episodio?
En el episodio de esta noche Exatlón México vivió uno de sus momentos más cruciales e hizo que viéramos a los jugadores dando su máximo esfuerzo para evitar estar al borde de la eliminación.
Galerías y Notas Azteca UNO