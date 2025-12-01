inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México | Programa Completo| Noche de tensión dentro de un equipo y un duelo que puso a los atletas al límite

La competencia y el miedo a quedar fuera se viven al límite con enfrentamientos que elevan la tensión entre El Equipo Azul y Equipo Rojo, ¿qué pasará en este nuevo episodio?

En el episodio de esta noche Exatlón México vivió uno de sus momentos más cruciales e hizo que viéramos a los jugadores dando su máximo esfuerzo para evitar estar al borde de la eliminación.

