Exatlón México | Programa Completo | Antonio Rosique, La Máxima Autoridad de Exatlón México, revela el género de su primer bebé y enciende el momento más emotivo de la novena temporada

El programa completo de Exatlón México reunió una mezcla perfecta de tensión, emoción y sorpresa: desde la defensa férrea de los Rojos por La Villa 360 y la presión de los Azules por recuperarse, hasta una victoria decisiva que sacudió la estrategia de ambos equipos; La Zona de Peligro elevó el nerviosismo con doce mujeres en riesgo, mientras que el Duelo de los Enigmas terminó por robarse la noche con la llegada de un refuerzo inesperado y la revelación más especial de Antonio Rosique, quien anunció que será papá de su primer hijo, cerrando así un episodio histórico que dejó a los fans con el corazón acelerado y muchas preguntas para los próximos duelos.