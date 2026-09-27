¿Quién fue eliminado de Exatlón México hoy domingo 27 de septiembre 2026? Esto sabemos

Hoy se determina el eliminado de la quinta semana del Exatlón México. Este domingo 27 de septiembre de 2026 se disputará el Duelo de Eliminación de la décima temporada y una atleta tendrá que despedirse de la competencia. Es por eso que no te puedes perder la transmisión que comienza a las 6:00 p.m. por Azteca UNO.

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¿Quién podría ser eliminada hoy de Exatlón México?

Esta semana son las mujeres las que se encuentran en riesgo de eliminación. Cabe mencionar que Gina se puso en riesgo al ser la última en salir de la Zona de Peligro. . Las especulaciones están a tope entre los fanáticos, pero solo hay una verdad, la cual podrás descubrir este Domingo de Eliminación durante el programa de Exatlón México por Azteca UNO.

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¿A qué hora y dónde ver la eliminación de Exatlón México?

El Domingo de Eliminación de Exatlón México se transmite este 27 de septiembre a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, por Azteca UNO. Prepárate porque tendremos a varias Atletas, dando todo para continuar con su sueño de triunfar en el Exatlón México Décima Temporada.

¿Quién fue eliminado de Exatlón México hoy?

Hasta el momento no hay ningún nombre confirmado. Solo queda esperar y vivir el enfrentamiento entre las Atletas del Exatlón México este domingo.