Rojos o Azules: ¿Quién gana el Mini Game HOY jueves 12 de marzo en Exatlón México?

La tensión dentro de Exatlón México no se detiene y este 12 de marzo del 2026 tanto El Equipo Rojo como el Equipo Azul volverán a enfrentarse en una contienda que podría convertirse en una gran ventaja ante el cierre de la semana.

Los fanáticos saben que este tipo de juegos suelen ser sumamente pelados, pues las ventajas que ofrece no solo marcan el ritmo de la semana, sino que en ocasiones son el aliento que requieren los atletas tras cada circuito peleado al máximo.

¿Qué equipo llega con mejor momento al Mini Game?

Si tomamos en cuenta los últimos circuitos, podríamos apostar a que los Azules seguirán demostrando una capacidad importante que los mantiene como favoritos, pues los fanáticos de la novena temporada saben que esta escuadra ha sabido mantenerse dominante en cada circuito.

Del otro lado, El Equipo Rojo no atraviesa su mejor momento, pues a pesar de contar con victorias en puntos decisivos, la tensión de su escuadra los ha mantenido mayoritariamente en desventaja, por lo que solo la determinación de los atletas será lo que les dé la victoria esta noche.

Es importante determinar que este tipo de victorias suele tener un efecto importante dentro de la mentalidad de los atletas, pues mientras los ganadores pueden disfrutar de una ventaja que les permita relajarse ante la creciente presión, el equipo rival siente la frustración no solo de perder un encuentro, sino también un premio que marca la diferencia entre seguir y abandonar la novena temporada.

La presión que vive el Equipo Rojo en Exatlón México

La semana 24 de Exatlón México es sin duda una de las más complicadas para El Equipo Rojo, pues a lo largo de los circuitos, distintos atletas han reconocido que la escuadra mantiene dificultades para comunicarse, no solo durante los encuentros, sino también a la hora de descansar. No obstante, sus seguidores reconocen que es en estos momentos cuando la escuadra suele cambiar el rumbo de la contienda y, si bien no ganar durante la semana, sí dar la sorpresa ante el riesgo de eliminación del domingo.

¿Quién podría ganar el Mini Game hoy?

A pesar de que aún faltan algunas horas para que se conozca el resultado, todo apunta a que será El Equipo Azul el que podría mantener el liderazgo dentro de la semana 24. No obstante, la necesidad de victoria del Equipo Rojo puede ser el gran motivador que les permita cambiar la contienda.