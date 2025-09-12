Las fotos más sexy de Daniel de la Rosa, atleta del Equipo Negro en Exatlón Draft 2025
Conoce a Daniel de la Rosa, quien ha sido fan de Exatlón México por varios años y ahora lucha por un lugar en la próxima temporada.
1. Nació el 10 de julio de 1999, por lo que en la actualidad tiene 26 años. Es originario de la Ciudad de México.
2. Lleva 15 años practicando remo, disciplina en la que ha logrado ser seleccionado nacional. Quien lo impulsó en este deporte fue su madre.
3. Ha obtenido medallas de oro y plata en competencias centroamericanas y una medalla de bronce en los Juegos Panamericanos.
4. Para Daniel de la Rosa, el deporte es una forma de vida, cuyos valores más importantes son la disciplina, la resiliencia y el compromiso.
5. Para él, uno de los momentos más complicados en su trayectoria deportiva fue el proceso clasificatorio para los Juegos Panamericanos de 2019. Aunque este reto lo llevó al límite físico y mental, ahora lo ve como algo que forjó su carácter.
6. Daniel es muy competitivo y es capaz de adaptarse a situaciones muy diversas. Otra gran fortaleza es su perspectiva hacia los errores: considera que sabe levantarse tras una derrota y que todo puede ser una valiosa lección.
7. Aunque se ha enfocado en el remo, no es el único deporte que practica. También se entrena con pesas.
8. Además de su carrera como atleta, completó una licenciatura en Mercadotecnia Estratégica.
9. El mayor miedo de Daniel es no lograr cumplir todas las cosas que se propone. Entre sus debilidades se encuentran la impaciencia y la impuntualidad.
Él ha sido fan de Exatlón México desde que comenzó a emitirse, y ahora está luchando con mente y corazón para formar parte de la próxima temporada del programa.