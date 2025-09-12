inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Exatlón México
Galería

Las fotos más sexy de Daniel de la Rosa, atleta del Equipo Negro en Exatlón Draft 2025

Conoce a Daniel de la Rosa, quien ha sido fan de Exatlón México por varios años y ahora lucha por un lugar en la próxima temporada.

Samantha Guzmán
Exatlón México
Compartir
  •   Copiar enlace
ver fotos
1. Nació el 10 de julio de 1999, por lo que en la actualidad tiene 26 años. Es originario de la Ciudad de México.
1. Nació el 10 de julio de 1999, por lo que en la actualidad tiene 26 años. Es originario de la Ciudad de México.
2. Lleva 15 años practicando remo, disciplina en la que ha logrado ser seleccionado nacional. Quien lo impulsó en este deporte fue su madre.
2. Lleva 15 años practicando remo, disciplina en la que ha logrado ser seleccionado nacional. Quien lo impulsó en este deporte fue su madre.
3. Ha obtenido medallas de oro y plata en competencias centroamericanas y una medalla de bronce en los Juegos Panamericanos.
3. Ha obtenido medallas de oro y plata en competencias centroamericanas y una medalla de bronce en los Juegos Panamericanos.
4. Para Daniel de la Rosa, el deporte es una forma de vida, cuyos valores más importantes son la disciplina, la resiliencia y el compromiso.
4. Para Daniel de la Rosa, el deporte es una forma de vida, cuyos valores más importantes son la disciplina, la resiliencia y el compromiso.
5. Para él, uno de los momentos más complicados en su trayectoria deportiva fue el proceso clasificatorio para los Juegos Panamericanos de 2019. Aunque este reto lo llevó al límite físico y mental, ahora lo ve como algo que forjó su carácter.
5. Para él, uno de los momentos más complicados en su trayectoria deportiva fue el proceso clasificatorio para los Juegos Panamericanos de 2019. Aunque este reto lo llevó al límite físico y mental, ahora lo ve como algo que forjó su carácter.
6. Daniel es muy competitivo y es capaz de adaptarse a situaciones muy diversas. Otra gran fortaleza es su perspectiva hacia los errores: considera que sabe levantarse tras una derrota y que todo puede ser una valiosa lección.
6. Daniel es muy competitivo y es capaz de adaptarse a situaciones muy diversas. Otra gran fortaleza es su perspectiva hacia los errores: considera que sabe levantarse tras una derrota y que todo puede ser una valiosa lección.
7. Aunque se ha enfocado en el remo, no es el único deporte que practica. También se entrena con pesas.
7. Aunque se ha enfocado en el remo, no es el único deporte que practica. También se entrena con pesas.
8. Además de su carrera como atleta, completó una licenciatura en Mercadotecnia Estratégica.
8. Además de su carrera como atleta, completó una licenciatura en Mercadotecnia Estratégica.
9. El mayor miedo de Daniel es no lograr cumplir todas las cosas que se propone. Entre sus debilidades se encuentran la impaciencia y la impuntualidad.
9. El mayor miedo de Daniel es no lograr cumplir todas las cosas que se propone. Entre sus debilidades se encuentran la impaciencia y la impuntualidad.

Las fotos más sexy de Daniel de la Rosa, atleta del Equipo Negro en Exatlón Draft 2025

Conoce más en esta galería a Daniel de la Rosa, atleta de Exatlón Draft 2025 en el Equipo Negro. Él ha sido fan de Exatlón México desde que comenzó a emitirse, y ahora está luchando con mente y corazón para formar parte de la próxima temporada del programa.

Exatlón México 2026
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
Contenido relacionado
Thumbnail
Exatlón Draft El Ascenso | La tensión está a flor de piel en el equipo Blanco
Exatlón México
Acércate a Rocío, programa del 12 de septiembre 2025
Nuestro hogar se convirtió en casa de citas | Programa del 12 de septiembre 2025
Acércate a Rocío
Maquillaje 15 de septiembre
"El Grito en tu rostro": Maquillaje de impacto con los colores de la bandera
Azteca Uno Especiales
poncho de nigris gala montes.png
Poncho de Nigris provoca polémica con foto de Gala Montes y Adrián Marcelo creada con IA
Famosos
Pato Borghetti 2.jpg
Esposa de “Pato” Borghetti lanza mensaje tras su hospitalización
Famosos
Al Extremo
Al Extremo | Programa 12 de septiembre del 2025
Al Extremo
martha higareda mama dos hijas.png
VIDEO | Martha Higareda sorprende al revelar el género de sus bebés junto a Lewis Howes
Famosos
jacob-collier
TV Azteca te lleva a ver a Jacob Collier
Azteca Uno Especiales
Paulette Gallardo
Paulette Gallardo aclara si le echó la culpa a Evelyn Guijarro de su accidente en Exatlón México
Exatlón México
La pura sabrosura en Al Extremo
¿Capeado o solo? ¡Así se preparan los mejores chiles en nogada!
Al Extremo
taller de la resolana
Taller de La Resolana | René Ortiz y Sergio Ofarril reviven su paso por Kabah en El Taller de La Resolana
La Resolana Con El Capi
‘El Diablo’ Becerril en Al Extremo del 12 de septiembre 2025
¡Los milagros existen! 'El Diablo' Becerril reporta desde Magdalena de las Salinas tras la explosión de la pipa de gas
Al Extremo
Thumbnail
Noticias Quintana Roo del 12 de septiembre 2025
Regional News
polaroid
¡Ya puedes tener tu polaroid con tu artista favorito gracias a la IA!
Azteca Uno Especiales
Thumbnail
Noticias Campeche del 12 de septiembre 2025
Regional News
Ricky Martin pone a la venta su mansión de Nueva York por un impresionante precio
Ricky Martin pone a la venta su mansión de Nueva York por un impresionante precio
Famosos
Thumbnail
Noticias Durango del 12 de septiembre 2025
Regional News
Famosos que se han cambiado el color de ojos con cirugía y lo que debes saber
Los famosos que cambiaron sus ojos con cirugía: ¿Moda, belleza o riesgo?
Famosos
×
×