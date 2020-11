FOTOS | Los dos apoyos de Aristeo Cázares, quedaron eliminados de Exatlón. ¿Se derrumbará o se hará más fuerte?

Aristeo Cázares perdió en una semana a sus 2 apoyos dentro de la competencia. Te presentamos la historia.

El campeón de la segunda temporada de Exatlón México, Aristeo Cázares, llegó con todo a esta nueva emisión de Exatlón Titanes vs. Héroes, y aunque todos vemos su fortaleza física y mental, hay cosas que lo quiebran, una de ellas es que su gente querida fuera y dentro del reality, digan adiós. ¿De qué hablamos? Sigue leyendo y viendo todas las fotos...

Una de las cosas que más emoción nos daban de que iniciara esta nueva temporada, era que por fin veríamos competir juntos a los hermanos Cázares, campeones de la primera y segunda temporada de Exatlón, ¡y como contrincantes! Lo que muchos estuvieron esperando durante años. Pasaron las semanas, pasaron los meses y los hermanos nos regalaban grandes momentos, grandes carreras y grandes emociones, ¡pues además de lo competitivo, rara vez se ha visto el amor, respeto y admiración que se tienen el uno al otro! Sin duda un ejemplo de amor incondicional a la familia.

El día que nadie esperaba que sucediera tan pronto, llegó... ¡Ernesto quedó eliminado de esta aventura! Sus compañeros estaban muy tristes, Antonio Rosique estaba muy triste y sus millones de fans en México también lo estuvieron, pues a pesar de que esta no fue una buena temporada para él, se ha ganado el cariño de todos. Él fue el que empezó toda esta increíble aventura, fue el primer campeón del reality más importante en México, inspiró a los atletas de la segunda y tercera temporada a ir a competir y a luchar por sus sueños, e inspiró también a muchos niños en México a hacer deporte, ¡de eso se trata Exatlón, de dejar el mensaje correcto e inspirar! ¿Y quién creen que fue el que más sintió esta partida? ¡Claro, Aristeo! Su apoyo más grande en Exatlón y en su vida, se había ido del reality, lo único que lo hizo salir de esa tristeza fue el hecho de competir ahora por los dos, poner el nombre de los hermanos en alto y representar a los dos dentro de la competencia.

Una semana más tarde, Aris perdió a una integrante más de su corazón, ¡Mariana Ugalde “Queen Mary”! Recordemos que Mariana entró como refuerzo al equipo de Titanes unas semanas después de que iniciara la competencia. Aris y ella no se conocían, pues estuvieron en temporadas diferentes, pero al poco tiempo se hicieron grandes amigos, fueron un gran apoyo y hasta parece que algo más, ¡aunque ninguno de los dos atletas confirmó nunca nada! En la ceremonia de eliminación, pudimos ver a Aristeo muy dolido, pues no la ha pasado bien los últimos días, es más, ¡el último año! El atleta dijo: “Desde que salí de Exatlón, mi vida ha sido difícil, he tenido muchas tormentas por las cuales no me he podido relajar, el año pasado, un mes después de ganar, mi abuelo que era como mi padre, falleció; luego entro aquí, y mientras estoy aquí, una tía mía que fue como mi madre, falleció también y traté de aguantarme; tener a mi hermano aquí era un apoyo para mí, aunque sea verlo todos lo días, luego pierde y se va. Durante todo el tiempo que llevo aquí en Exatlón, desde que llegó Mary, ella ha sido mi apoyo, no ha sido uno de mis apoyos, ha sido mi apoyo aquí dentro, Mary llegó y me dio una tranquilidad que muy posiblemente no conocía, por eso me duele que se vaya”.

Sin duda han sido momentos muy fuertes los que ha tenido que pasar Aristeo y tiene dos opciones, o se derrumba, o se hace más fuerte. ¿Cuál crees que elegirá el campeón de la segunda temporada?