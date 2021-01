FOTOS | Te presentamos a las atletas más guapas de esta temporada de Exatlón Titanes vs. Héroes. ¿Quién es tu favorita?

En Exatlón México hay atletas de alto rendimiento muy talentosas, pero también guapas.

En Exatlón México no solo han participado excelentes atletas que ponen el nombre de nuestro país en alto, ¡también chicas y chicos muy guapos! Las fans no nos dejarán mentir. Ya les mostramos fotos de los más guapos de esta temporada; esta vez, les presentamos las mejores fotos de las participantes más guapas de esta temporada de Exatlón Titanes vs. Héroes. Checa la galería completa, ¡hay taco de ojo!

Casandra Ascencio, ¡MVP! Una de las más guapas de la temporada.

Comenzamos con una azul de los mejores cuerpos del programa, ¡Casandra Ascencio! Practica básquetbol y ama hacer ejercicio, ¡su cuerpo súper fit la avala! Logró llegar a la final de Exatlón México en su tercera temporada y aunque no ganó, quedó en un buen segundo lugar; además se ganó el corazón de los fans. En esta temporada de Titanes vs. Héroes tambien es una de las candidatas a ganar, ¡es imparable! ¿Podrá sacarse la espinita esta vez? Ah, ¡y ni se apunten! Porque está más enamorada que nunca de su ahora novio “Yomi”. ¡Aww!

Mati Álvarez “Terminator” del corazón de muchos.

Seguimos con una de las favoritas de los fans durante las tres temporadas previas de Exatlón México, ¡Mati Álvarez! Ganadora de la tercera temporada de Exatlón, ¡y de la copa Exatlón! Humildemente. Le encanta hacer ejercicio junto con su novia Irene y andar en bikini y cómoda por la vida, ¡pues con ese cuerpo quién no! Siempre le ha encantado el deporte y ha practicado algunos de manera informal, ¡pos por eso es tan buena en todo lo que tenga que hacer en Exatlón! Esta temporada es sin duda una de las favoritas para ganar. ¿Lo logrará de nuevo?

Evelyn Guijarro siempre ha sido guapa, pero esta temporada luce mejor que nunca.

La lista sigue con nuestra querida “Sniper”, y es que es sin duda una de las atletas más guapas de esta temporada. Siempre ha sido bella, pero le metió duro al ejercicio y la alimentación y en Titanes vs. Héroes llegó más fit y segura que nunca. Entrenaba con su novio antes de entrar a esta aventura, por eso el cambio, ¡está inspirada! Fue finalista de la segunda temporada y aunque no ganó, ¡el público la ama! Esta vez también se ha convertido en una de las favoritas para ganar, pues tiene una puntería envidiable y está cada vez más rápida.

Ana Lago, la gimnasta que le roba suspiros a cualquiera.

Nuestra querida Anita Lago es sin duda una de las atletas más bellas, ¡y es que como toda gimnasta, tiene un cuerpo espectacular! Además, cara súper bonita. En la primera temporada, quedó en segundo lugar femenil. ¡Para muchos es la reina sin corona! Esta vez tuvo una segunda oportunidad, a pesar de que todo es mucho más complicado ya que compite con los mejores, ¡está dándolo todo para llegar lejos y meterse a las finales! ¿Lo logrará?

Las más guapas de Exatlón Titanes vs. Héroes.

Otras de las chicas que sin duda son de las más guapas de esta temporada son Valery Carranza, la niña de los ojos más lindos; Samara Alcalá, que es pequeñita y tierna, ¡pero una mujer muy fuerte! También nuestra querida “Wushu”, sin duda de los mejores cuerpos de Exatlón México, ¡y claro, la de los festejos más bellos! ¿O qué nos dicen de Pame Verdirame? La atleta más elegante y con más estilo de Titanes.

Sin duda lo que menos importa es el físico, pues Exatlón nos ha mostrado el deporte, logros e historias de estas atletas a las que admiramos, respetamos y queremos tanto. ¿Quién es tu favorita?