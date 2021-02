Te contamos todo lo que sucedió en la eliminación de Keno, una de las más tristes de Exatlón Titanes vs. Héroes.

Las eliminaciones nunca son agradables, en especial cuando la competencia ya está muy avanzada y todos estamos ya encariñados con los participantes, ¡pero no nos van a dejar mentir, las de los azules están tristes, lo que le sigue! Esta vez no fue la excepción, pues se fue un gran elemento de los Héroes, Keno Martell. ¿Qué pasó en el duelo? Te contamos, ¡checa todas las fotos!

Javi, Dan y Keno se van al duelo de eliminación.

Esta semana no fue buena para el equipo azul, no lograron concretar sus puntos, ni sus juegos, ¡el equipo rojo arrasó! Salieron con todo a duelo por la supervivencia, sin embargo 3 puntos los separaron de la victoria y una semana más, tuvieron que pisar el duelo de eliminación. Esta vez, los hombres estaban en peligro, así que el atleta en pasar directamente al duelo, fue Keno Martell, que desde que se había lesionado un tobillo, bajó su rendimiento notablemente, dejó de aportar a su equipo como le gustaría... El segundo con menos puntos fue Dan Noyola, que aunque lo vemos muy bien en los circuitos, tuvo días malos, ¡y le costaron tener que ir a luchar por su permanencia! Como es costumbre, Cas fue la atleta azul con más puntos, así que ella junto con los demás, decidieron que el tercer atleta en ir a ese duelo, tenía que ser Javi; El “Big Papi” ha tenido semanas espectaculares, ha dado muchísimos puntos, pero esta vez falló un poco más, tuvo que ir al duelo pero no por mucho, pues la diferencia con Pascal y Christianfue muy poca, sin embargo lo tomó bien, pues era lo correcto.

El mejor equipo azul de las cuatro temporadas de Exatlón México.

Al hablar sobre la eliminación, a los 3 se les quebraba la voz, no tanto por el miedo a quedar eliminados, ¡sino por dejar a su equipo que tanto quieren! Y es que en ninguna de las otras temporadas habíamos visto a un equipo tan unido, un equipo que se apoya, se que alienta, que se habla, que disfruta de la compañía de todos, incluso cayendo en cabaña, lo disfrutan, pues se quieren mucho; se escuchan, se abrazan, se divierten, lo disfrutan juntos y no sienten ningún tipo de presión por nadie, porque no importa si pierdan o ganen, se siguen queriendo. Se han convertido en una gran familia y así lo externaron, Javi con un “amo a mi equipo”, Dan con un “pude abrir mi corazón con estas personas que quiero muchísimo”, y Keno con un “aquí encontre compañeros, amigos, una familia”. Pero llegó el momento, por respeto a sus hermanos azules, iban a competir con todo para quedarse aunque alguno tenía que quedar fuera.

Keno, eliminado de Exatlón Titanes vs. Héroes.

La batalla fue muy dura, se llevaron los 3 al límite. Dan lo hizo espectacular, ganó casi todas sus pasadas, mientras que Javi comenzó bajo, no encontraba el tiro, ¡incluso tuvo que recurrir a sus dos medallas y usarlas para poder quedarse! Medallas que se ganó con mucho esfuerzo. Se quedó con una vida y con esa se la jugó hasta el final, no se rindió y comenzó a ganarle a sus rivales así, al límite, sin margen de error. Keno también usó su medalla para poder quedarse en esta aventura. Al final, Dan se salvó y el duelo estuvo entre Keno y Javi, ambos con una vida, cualquier error los dejaría fuera... Y el destino, la vida, el juego, decidió que Keno fuera el eliminado y que Javi continuara viviendo y disfrutando Exatlón Titanes vs. Héroes.

Las despedidas azules siempre son muy emotivas, pues se nota el cariño que se tienen y que en verdad han formado una increíble familia, ¡y la de Keno no fue la excepción! Lloró mucho, no quería dejar a su equipo, pero sabe que afuera seguirán siendo hermanos. “Siento que el último mes fui una pequeña carga para mi ellos, los quiero, sé que me quieren, sé que afuera vamos a ser grandes amigos, hicimos más grande a la familia del año pasado y esta... Los quiero mucho y los voy a extrañar un montón”. Dijo “The Play Maker”.

¡Te vamos a extrañar, Keno!

