Gloria Murillo fue víctima de la delincuencia: ¿qué le pasó a la querida atleta del Equipo Rojo?

La suerte no ha estado del lado de Gloria Murillo en los últimos días. La velocista y exintegrante del Equipo Rojo de Exatlón México compartió en redes sociales dos situaciones desafortunadas que dejaron a sus seguidores preocupados… y a ella pidiendo una limpia.

¿Qué le pasó al auto de Gloria Murillo?

Desde sus historias de Instagram, la atleta nacida en Monterrey mostró el estado en que quedó su auto tras sufrir el robo del espejo lateral. Aunque no dio detalles sobre dónde ocurrió el incidente, acompañó la imagen con un mensaje sarcástico: “México mágico”, para dejar ver su frustración por el daño a su vehículo. La imagen evidencia cables sueltos y la carcasa rota, producto del acto delictivo.

Este tipo de robos es cada vez más común en zonas urbanas, por lo que despertó empatía entre sus seguidores, quienes se solidarizaron con ella. La modelo fitness no emitió declaraciones adicionales, pero su reacción deja claro que el mal momento no pasó desapercibido.

¿Qué otro incidente comentó Gloria Murillo?

Horas más tarde, la atleta reveló otro infortunio: la pérdida de su reloj deportivo Garmin, una vez más, es decir, se le ha perdido varias veces. A través de una historia, explicó que no sabe si lo perdió o si simplemente desapareció, y agregó con humor que “ya le hagan una limpia”.

Gloria Murillo compartió ambos incidentes en sus historias de Instagram

Murillo ha construido una imagen sólida como atleta e influencer enfocada en estilo de vida saludable y contenido motivacional. Su paso por la sexta temporada de Exatlón México la convirtió en una de las favoritas del público.

Por ahora, Gloria no forma parte de la novena temporada de Exatlón México, pero sigue muy de cerca las emisiones en apoyo a su pareja, Paulette Gallardo, quien se encuentra compitiendo. Así, la velocista y modelo se mantiene presente en el radar de los fans por su carisma, actitud resiliente y cercanía con la audiencia. Aunque estas semanas no han sido las mejores en cuanto a suerte, no cabe duda de que seguirá adelante con la energía que la caracteriza.