Adela Micha responde si Christian Nodal le ofreció dinero para NO publicar su entrevista

En el último mes pocas entrevistas han dado tanto de qué hablar como la que otorgó Christian Nodal a la periodista Adela Micha. A partir de sus declaraciones han surgido diversas controversias, sobre las supuestas inconsistencias del cantante en cuanto a las fechas en que terminó su relación con Cazzu, inició su relación con Ángela Aguilar y se casó.

Tanta polémica ha dado pie a rumores sobre la misma entrevista: se dijo que habían existido problemas entre Adela Micha y Christian Nodal a partir de la publicación, o que la periodista no quiso recibir dinero por que la entrevista no saliera a la luz.

Adela Micha responde si Christian Nodal se molestó por la publicación de su entrevista

En el programa “Me Lo Dijo Adela”, la periodista platicó que su proceso para realizar la entrevista con Christian Nodal fue exactamente como con cualquier otro artista: su equipo se puso de acuerdo con representantes suyos y se acordó una fecha. Antes de eso, solamente lo había visto en persona una vez en otra entrevista breve en la Plaza de Toros.

Adela fue enfática en negar que el cantante o alguien le haya ofrecido dinero para no publicar esa conversación. También dijo que no habló con Nodal inmediatamente antes ni tampoco después de la entrevista, sin importar lo mediática que fue. De la misma manera, no le dijeron qué preguntar.

“Le agradezco su tiempo y su disposición para hablar de todos los temas”, dijo Adela sobre Nodal. Negó que se hayan dejado de seguir en Instagram a raíz de la entrevista, pues nunca se habían seguido en primer lugar ni tenían ninguna relación.

No obstante, la periodista dijo que “sabía que esta entrevista era relevante” desde un principio. Aclaró que tanto a Cazzu como Christian Nodal y Ángela los respeta como artistas.

Adela Micha se mostró empática ante el ‘hate’ que ha recibido Ángela Aguilar desde que inició su relación con Nodal. “Las redes tratan muy mal a esa joven que en última instancia cometió el pecado de enamorarse”, mencionó. Asimismo, defendió que las figuras públicas tienen derecho a mantener aspectos de su vida en privado y reflexionó que a menudo el público no solo se siente con derecho a saber, sino también a juzgar.