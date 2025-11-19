“Resiliencia, familia y sueños”: Así se despidió Luis Ferreiro tras su impactante eliminación de Exatlón México

Dentro de Exatlón México, la eliminación de Luis Ferreiro dejó un profundo impacto tanto en los fans del programa, como en el equipo que lo vio partir. Luis decidió abrir su corazón para compartir el significado real sobre la experiencia que vivió dentro de la Gran Familia de Exatlón. Exatlón México fue “mil por ciento más de lo que esperaba”, una vivencia que describió como una combinación de aprendizaje, esfuerzo, crecimiento emocional y una conexión humana que jamás imaginó construir.

El accidente que lo cambió todo y definió su paso por la Familia Exatlón

Dentro de su mensaje, Luis, recordó el momento más duro que tuvo que enfrentar, pues en su primer juego de eliminación dentro del DRAFT, se le safo el hombro, lo llevó a pensar que su aventura podría terminar antes de haber comenzado. No, lejos de rendirse, decidió convertir ese tropiezo en su impulso. “Desde entonces supe que no sería nada fácil". Afirmo.

Los aprendizajes que se llevan del Exatlón

Luis compartió para todos sus seguidores, que el mayor regalo que Exatlón México le pudo ofrecer, fue aprender a confiar en sí mismo, pues la dura competencia le obligó a ser resiliente y a, desarrollar una resiliencia inquebrantable y fortalecer su espíritu competitivo. “Me gusta la persona que pude forjar en estas 10 semanas”. Ferreiro también comentó que cada circuito, cada derrota y cada victoria tuvieron un propósito en su formación, y ahora planea utilizar todo ese crecimiento para perseguir su sueño olímpico.

La despedida más difícil: Dejar a su equipo

Para Ferreiro, lo que más le dolió de abandonar la novena temporada fue el despedirse de su equipo, al que describió como “una familia”. Para Luis, la convivencia continua, el ser un equipo y enfrentar cada reto juntos, le permitió crear lazos fuertes, por lo que decir adiós fue complicado: “Siempre es difícil irte de un lugar donde formaste conexiones tan grandes”, confesó.

Un último mensaje para los fans

Al despedirse de la novena temporada, Luis compartió una palabra para todos sus segadores, quienes lo acompañaron e inspiraron en cada circuito. Luis agradeció su apoyo incondicional, no sin antes motivarlo a seguir disfrutando y apoyando a cada uno de los atletas que aún continúan en la novena temporada. “Estoy eternamente agradecido”, afirmó.