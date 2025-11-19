Nadie puede creer lo que William Levy dijo de Ángela Aguilar y el mensaje que le mandó públicamente

Quien no experimentó un enamoramiento juvenil, ese que despertaba miradas cómplices y sonrisas tímidas. Eso representó William Levy para Ángela Aguilar. Por eso, cuando le preguntaron al actor por las palabras que ella había compartido tiempo atrás, respondió con soltura y sin dudar.

En la alfombra roja de “Bajo un volcán”, la nueva película en la que participa, Levy fue consultado por la anécdota de Ángela, quien contó que de niña lo veía actuar junto a su abuela Flor Silvestre y lo consideraba “un príncipe”. Lejos de incomodarse, el galán tomó el comentario con naturalidad y lo mencionó con evidente simpatía.

Fuente: Redes Sociales Oficiales (William Levy - Ángela Aguilar) William Levy le envió un mensaje muy sentido a Ángela Aguilar y la felicitó por la carrera que está haciendo.

“No había visto ese video, le mando besos a ella y a la familia, a todo el mundo siempre le deseo lo mejor, es una chica muy talentosa y que creo que le ha ido muy bien, es muy inteligente, sabe decidir, elegir lo que hace, pues nada, yo creo que no hace falta decirle nada porque la verdad le va muy bien”, expresó el actor, dejando en claro que el comentario le hizo gracia pero valoró el afecto.

Además, utilizó el momento para hablar del vínculo que mantiene con México. El protagonista de “Cuidado con el ángel” señaló que el país ha sido fundamental en su trayectoria, tanto por el apoyo del público como por las oportunidades que recibió. También mencionó que, por cuestiones de trabajo, hace siete años no puede regresar, algo que espera resolver pronto.

¿Qué dijo Ángela Aguilar de William Levy?

Cuando Ángela Aguilar era solo una niña, no pudo ocultar su “crush” por William Levy y Pablo Montero. Con apenas ocho años, se emocionaba cada vez que los veía en la tele. Cada aparición en telenovelas o conciertos se volvía un momento mágico que despertaba su imaginación y admiración.

“De chiquita estaba enamorada de William Levy, porque lo veía en la televisión, y de Pablo Montero; lo veía cantar y se me hacía lo máximo”, recordó la intérprete entre risas, reviviendo esos recuerdos con ternura. Para ella, no era solo un enamoramiento pasajero: admiraba su carisma, talento y la manera en que lograban transmitir emociones.

Además de su atractivo físico, la actual de Christian Nodal siempre destacó la calidad profesional de ambos. “Son muy buenos en lo que hacen, la verdad son unas estupendas personas que admiro mucho”, confesó, dejando claro que su cariño iba acompañado de respeto y admiración por su trabajo. Años después, sigue guardando esos recuerdos con cariño y cada vez que puede, los comporte con su público.

¿De qué trata "Bajo un Volcán", la nueva película de William Levy?

En Bajo un volcán, que se estrenará el 21 de noviembre, William Levy interpreta al capitán Mario Torres, un piloto militar experto en evacuaciones que llega a Tenerife tras registrarse movimientos sísmicos y declararse la isla en alerta. La película combina acción, romance y comedia mientras los personajes luchan por proteger a la población ante la amenaza del volcán.

Levy también forma parte del equipo de producción ejecutiva, colaborando en la creación de la historia y el desarrollo de los personajes. Comparte créditos con actrices como Maggie Civantos y la mexicana Fabiola Guajardo, cuya participación aporta dinamismo y cercanía en pantalla.

La presencia de la misma establece un vínculo especial con el país, destacando talento nacional dentro de un proyecto internacional y reforzando la conexión de la película con el público hispanohablante.