Wow: este microondas Samgung está a menos de 2,000 pesos en Elektra y tiene buenas capacidades
La tienda Elektra publicó una oferta increíble para este electrodoméstico, que ofrece funciones prácticas que lo hacen destacar entre los modelos económicos.
Encontrar un electrodoméstico útil, moderno y a buen precio no siempre es fácil, pero un microondas Samsung está dando de qué hablar. Elektra lo tiene disponible por menos de 2,000 pesos, una oferta que sorprende considerando sus funciones, diseño y desempeño. Si estás buscando renovar tu cocina sin gastar de más, este modelo podría ser justo lo que necesitas.
La popular tienda publicó un particular artefacto eléctrico que entusiasmó a muchos, no solo por su costo sino también por sus amplias capacidades. Se trata del Horno de Microondas Samsung 0.8 Pies Cúbicos Blanco, que actualmente el comercio está vendiendo a $1,899, cuando antes cotizaba $3,299.
Las principales características del microondas Samsung
Los microondas Samsung suelen destacar por su combinación de buen rendimiento, durabilidad y funciones prácticas para el uso diario. Sin embargo, Elektra publicó que las características de este electrodoméstico radican en:
- Diez niveles de potencia que se adaptan a cada tipo de alimento
- Función de descongelado por peso y tiempo
- Opciones preestablecidas de cocción rápida
- Botón para abrir puerta fácilmente.
Lo que debes tener en cuenta a la hora de comprar un microondas
- Capacidad (litros): define el tamaño interno. Puede ser de 17–20 L (para una o dos personas); de 23–28 L (para familias pequeñas) o de 30 L o más (para usar recipientes grandes o cocinar más volumen).
- Potencia: una mayor potencia calienta y cocina más rápido. Puede ser de 700–900 W (suficiente para uso básico) o de 1000 W o más (ideal para cocinar con frecuencia o usar funciones avanzadas).
- Funciones disponibles: descongelado automático; programas preestablecidos (palomitas, bebidas, vegetales); mantener caliente; sensor de cocción (en modelos más avanzados) y/o grill (si quieres dorar o gratinar alimentos).
- Tipo de microondas: convencional (para calentar y descongelar); con grill (permite dorar); de convección (funciona como un horno pequeño) o empotrable o de sobremesa (según tu cocina).
- Tamaño externo y espacio en tu cocina: asegurarse de que cabe donde lo quieres colocar y que tenga ventilación adecuada.
- Controles y facilidad de uso: panel digital, perillas, temporizador fácil de ajustar y programas intuitivos.
- Marca y garantía: opta por una marca confiable y revisa la duración de la garantía y la disponibilidad de servicio técnico.