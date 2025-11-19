¡Es pa’ ti! Este set de jardín cuesta menos de 1,000 pesos en Elektra y se ve precioso

Elektra sigue rompiendo el mercado con sus grandes descuentos, pues pese a que ya terminó El Buen Fin, las ofertas no paran en la tienda departamental. En esta ocasión le rebajaron el precio a un set de jardín de 3,499 pesos a solo 999, menos de 1,000 pesos. Conoce el costo de este iPhone 14.

La rebaja de este set de jardín color chocolate es una ganga, pues con el nuevo precio te puedes comprar hasta 3, ya que el descuento es de 2,500 pesos ¡Impresionante! Además, el producto es una buena opción para remodelar la terraza de tu casa y parezca una de ricos.

Elektra - Captura de pantalla El producto tiene un descuento de 2,500 pesos, oferta que no se puede dejar de escapar

Por si fuera poco, el juego de mesa y sillas se puede pagar con tu préstamo Elektra por la módica cantidad de 17 pesos durante 100 semanas, precio que no afecta al bolsillo y que hará que tu jardín o terraza luzca irreconocible. En cambio, si es con tarjeta de crédito, los usuarios tienen hasta 6 meses sin intereses.

Características del set de jardín cuesta menos de 1,000 pesos

El set de jardín está compuesto por un par de sillas, hechas de metal y plástico, resistentes al óxido y a la intemperie. El respaldo es confortable y brinda un movimiento relajante, para que las personas pasen largas horas charlando.

En tanto a la mesa, su base es de metal y la superficie de vidrio en forma rectangular. El diseño es perfecto para poner fotografías o una planta como decoración. Entre las recomendaciones que emite la tienda Elektra, es la de limpiarla con un trapo húmedo, a fin de que la pieza cumpla con sus estándares de calidad y tenga mayor durabilidad.

Cabe destacar que esta super promoción solo está disponible en el portal web de la tienda departamental y, en caso de comprarla y no ser lo que esperabas, la pieza está 100% protegida y podrás realizar el cambio en un periodo no mayor a los 7 días.