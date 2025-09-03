inklusion logo Sitio accesible
Exatlón CUP | México remonta contra Alemania y obtiene la victoria

Los atletas mexicanos se enfrentaron a Alemania en una competencia cardiaca que, mantuvo a los atletas mexicanos al filo de la butaca hasta el último momento.

Hugo Pantoja
Los atletas nacionales demostraron una vez más por qué son los favoritos al tener una competencia altamente reñida contra los atletas alemanes, quienes demostraron por qué son lo mejor de lo mejor. Al finalizar, Paulette Gallardo sacó la garra mexicana y le dio el pase a México para seguir en la contienda por la copa de Exatlón México.

Exatlón México 2026
