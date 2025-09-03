Exatlón CUP | México remonta contra Alemania y obtiene la victoria
Los atletas mexicanos se enfrentaron a Alemania en una competencia cardiaca que, mantuvo a los atletas mexicanos al filo de la butaca hasta el último momento.
Los atletas nacionales demostraron una vez más por qué son los favoritos al tener una competencia altamente reñida contra los atletas alemanes, quienes demostraron por qué son lo mejor de lo mejor. Al finalizar, Paulette Gallardo sacó la garra mexicana y le dio el pase a México para seguir en la contienda por la copa de Exatlón México.
